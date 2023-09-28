Месси и Роналду снова могут встретиться на футбольном поле
Игроков вновь хотят столкнуть в товарищеском матче.
Лионель Месси и Криштиану Роналду снова могут встретиться на футбольном поле, пишет журналист Али Алабдаллх.
По его информации, некое крупное маркетинговое агенство хочет организовать товарищескую встречу между Интер Майами и Ан-Насром.
В матче примут участие все звезды обоих клубов, включая Рона и Лео, а саму встречу хотят провести в Китае. Однако когда это произойдет и произойдет ли вообще неизвестно.
Напомним, что ранее Месси и Роналду уже встречались в товарищеском поединке между ПСЖ и сборной Эр-Рияда.
Ранее также одна легенда футбола обыграла другую легенду в гольф.
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