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Бэйл обыграл Шевченко в матче всех звезд по гольфу

Команда валлийца легко одолела оппонентов.
Сегодня, 19:12
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Команда Гарета Бэйла победила на турнире по гольфу Ryder Cup.

Турнир проходил в Риме, в нем сорвеновались две команды состоящие из звезд. Капитаном команды Бэйла был гольфист Колин Монтгомери, также из мировых звезд с ними играл Новак Джокович.

А вот по другое сторону был легенда украинского футбола Андрей Шевченко вместе с пилотом Феррари Карлосом Сайнсом.

Команда с валлийцем в составе уверенно обыграла соперников со счетом 7:4.

Ранее также сообщалось, что разаботчики EA FC 24 совершили глупую ошибку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Гарет Бэйл

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