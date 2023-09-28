Бэйл обыграл Шевченко в матче всех звезд по гольфу

Команда Гарета Бэйла победила на турнире по гольфу Ryder Cup.

Турнир проходил в Риме, в нем сорвеновались две команды состоящие из звезд. Капитаном команды Бэйла был гольфист Колин Монтгомери, также из мировых звезд с ними играл Новак Джокович.

А вот по другое сторону был легенда украинского футбола Андрей Шевченко вместе с пилотом Феррари Карлосом Сайнсом.

Команда с валлийцем в составе уверенно обыграла соперников со счетом 7:4.

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