iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Разработчики EA FC 24 допустили ошибку, сделав украинца из АПЛ совершенно другим игроком

Создатели видеоигры сумели скрестить двух футболистов в одного.
Сегодня, 18:41
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Недавно обладатели Ultimate-версии предстоящего футбольного симулятора EA FC 24 получили доступ к видеоигре.

Это первая часть всемирно известного симулятора без слова "FIFA" в названии. Но несмотря на всю важность данного события, игра не могла обойтись без ошибок.

Разработчики симулятора допустили ошибку при оформлении игровой карточки одного футболиста в режиме Ultimate Team - ошибка имеет украинский след.

Игрок Брентфорда Райан Тревитт отправился в аренду в Эксетер Сити из Лиги 1. Однако для его карточки была использована фотография хавбека "пчел" и молодежной сборной Украины Егора Ярмолюка.

Примечательно, что сам Ярмолюк в данном режиме отсутствует.

Источник: скриншот

Напомним, что ранее вышел подробный обзор EA FC 24, в котором были описаны все детали футбольного симулятора от канадской студии EA Sports.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд АПЛ ЕГОР ЯРМОЛЮК

Статьи по теме

Арсенал удержал трудную победу в матче с Брентфордом Арсенал удержал трудную победу в матче с Брентфордом
Игроки клуба АПЛ пожаловались на форму, которую они считают слишком тяжелой, когда она намокает Игроки клуба АПЛ пожаловались на форму, которую они считают слишком тяжелой, когда она намокает
Арсенал постарается подписать скандального форварда Брентфорда Арсенал постарается подписать скандального форварда Брентфорда
Манчестер Юнайтед планирует наградить молодого игрока новым контрактом Манчестер Юнайтед планирует наградить молодого игрока новым контрактом
Помочь журналистам

Видео

Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью
Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

НБА21:01
Керр рассказал о своем будущем во главе Уорриорз на фоне истекающего контракта
Европа21:00
Один из лидеров Интера отказался от предложения из Саудовской Аравии
Другие страны20:35
Месси и Роналду снова могут встретиться на футбольном поле
Формула 120:35
Уильямс хочет сохранить Сарджента на 2024 год
НБА20:05
Портленд требовал у Майами включить Батлера или Адебайо в сделку по Лилларду
Европа19:51
Бербатов: Санчо переоценил свою значимость для МЮ
Киберспорт19:49
ESL Pro League Season 18: Monte - Vitality, NaVi - Eternal Fire онлайн-трансляция матчей
НБА19:32
Дюрант и Тейтум инвестировали в первую женскую волейбольную лигу США
Футбол19:12
Бэйл обыграл Шевченко в матче всех звезд по гольфу
Киберспорт19:12
ESL Pro League Season 18: Monte обыграли Vitality, NaVi противостоят Eternal Fire
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK