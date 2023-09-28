Разработчики EA FC 24 допустили ошибку, сделав украинца из АПЛ совершенно другим игроком

Создатели видеоигры сумели скрестить двух футболистов в одного.

Недавно обладатели Ultimate-версии предстоящего футбольного симулятора EA FC 24 получили доступ к видеоигре.

Это первая часть всемирно известного симулятора без слова "FIFA" в названии. Но несмотря на всю важность данного события, игра не могла обойтись без ошибок.

Разработчики симулятора допустили ошибку при оформлении игровой карточки одного футболиста в режиме Ultimate Team - ошибка имеет украинский след.

Игрок Брентфорда Райан Тревитт отправился в аренду в Эксетер Сити из Лиги 1. Однако для его карточки была использована фотография хавбека "пчел" и молодежной сборной Украины Егора Ярмолюка.

Примечательно, что сам Ярмолюк в данном режиме отсутствует.

Источник: скриншот

Напомним, что ранее вышел подробный обзор EA FC 24, в котором были описаны все детали футбольного симулятора от канадской студии EA Sports.

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