EA FC 24: Революционный футбольный симулятор или платное обновление FIFA 23?

Уже в пятницу, 29 сентября, мир увидит новый продукт от компании Electronic Arts под названием FC 24. Кто не в курсе - канадский разработчик игр не стал продлевать лицензию на название своего детища FIFA, ввиду чего произошел ребрендинг.

Избранные (люди, купившие издание Ultimate), уже смогли прощупать и насладиться ранним доступом игры, а вот официально всему миру осталось ждать совсем немного.

Ввиду этого, редакция ISPORT решила ознакомить своих читателей с новым футбольным симулятором и рассказать, чего Вам стоит ждать от этого проекта.

Визуал

EA Sports всегда знали, как сделать красивую и сочную картинку для своих продуктов не только во время прохождения, но даже в обычном меню.

На этот раз канадцы решили оформить футбольный симулятор в более реалистичной тематике, показав всю красоту игрового движка, сделав акцент на реалистичной прорисовке поля, мяча и других деталей.

В самой игре картинка так же красочна и теперь даже можно наблюдать, как игроки выходят и заходят в подтрибунное помещение, тем самым полностью погружая нас в мир футбола.

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В целом, все выглядит крайне непривычно и свежо. Оно и не удивительно, ведь компания ЕА своими действиями так и кричит: "Мы уже не FIFA, мы - лучше".

Во всех остальных аспектах графики все так же на высоте, лишь в некоторых местах улучшена детализация футболистов, их бутсы и прочие атрибуты.

Геймплей

Вот и добрались до самого интересного пункта в нашем обзоре. С первого взгляда кажется, что все осталось прежним, но когда начинаешь больше двигаться с мячом, перепасовываться и бить, то ощущения получаешь совсем другие, нежели от прошлой части.

С каждый годом ощущается, что данный футбольный симулятор становится все медленнее, ведь модельки игроков не такие резкие, бегут они совсем иначе, да и физика, вроде как, реалистичнее.

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Честно говоря, это все так. Футболисты стали явно тяжелее двигаться и контролировать мяч. Теперь от любого неверного движения можно пропустить атаку в свои ворота или наоборот - организовать ее в чужие.

Теперь и вправду стало тяжелее создавать моменты, а тем более обороняться. Ловкие форварды получают огромное преимущество перед условным Конате или Ван Дейком, ведь резкость, скорость ног и движение туловища имеют огромную роль!

Теперь надо больше думать о том, как правильно обороняться и как не допустить выхода 1 на 1 к своим воротам. Особое преимущество имеют девушки в игре, о них, как раз, теперь и поговорим.

Нововведения

В FC 24 теперь есть женщины! Они, собственно, и раньше были, но теперь они доступны не только в рамках быстрого матча, но и в самом популярном режиме Ultimate Team.

Теперь каждый из нас имеет возможность залинковать две легенды Каталонии Алексу Путельяс и Лео Месси в своем составе, или же дать Михаилу Мудрику побегать вместе с Сэм Керр из Челси.

Единственная сложность заключается в сыгранности, ведь поставить рядом двух разных представителей мира футбола просто, а вот заставить их бегать на максимальной сыгранности - крайне непростая задача.

Однако, многим пользователям сейчас все равно, ведь даже условная Путельяс вносит огромный буст в любую команду за счет невероятного дриблинга и небольшой, но ловкой (по сравнению с мужчинами) игровой моделькой. Так что советуем Вам присмотреться к сборке состава с прекрасной половиной человечества именно в атаке!

Что же еще нового? Эволюция! Теперь Вы можете взять почти любого игрока с не самыми сильными характеристиками, но прокачать его, причем в большинстве случаев - бесплатно.

Условный Сергей Кривцов хоть и не имеет огромного рейтинга или ошеломляющих характеристик, однако из него можно сделать крайне солидного защитника для сыгранности с Месси или Цыганковым.

В целом, данная особенность игры позволит именно начинающим пользователям конкурировать с солидными составами уже на старте игры, однако лишь при наличии скилла.

Выводы

Хотя EA и выдает FC 24 за совершенно новую игру, однако не покидает ощущение, что это та же старая-добрая "фифа" с новым лицом. Да, где-то физику подкрутили, картинка стала более реалистичной и вроде бы все новое по дизайну.

Однако, канадцы давно перестроились под тактику Apple: "Если что-то хорошо работает - не надо это ломать". Таким образом, мы получаем старую игру, но с качественным обновлением в графике и немного в физике.

Стоит ли эта игра своих денег? Скорее всего да. Добавление гимна Украины в режим Ultimate и показ выхода футболистов из раздевалок уже дарят чувство чего-то нового. Возможно, не кардинальные изменения мы видим, но что-то такое, от чего играть стало комфортнее и приятнее, сохраняя при этом все те же нервы во время игры онлайн и чувство дикого триумфа после потной катки.

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