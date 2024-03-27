Яремчук попал в команду недели ЕА FC 24
Украинец получил карточку с весьма интересными характеристиками.
Нападающий Валенсии Роман Яремчук получил особую карточку в футбольном симуляторе ЕА FC 24.
Украинец удостоился попадания в команду недели, а также новой карты с рейтингом 85. При этом, базовая версия Яремчука имеет на 13 показателей меньше, чем новая карточка.
Отметим, Роман попал в команду недели ЕА FC благодаря своему перфомансу в матче с Боснией и Герцеговиной, отличившись голом и отдав ассист.
Ранее сообщалось, что Яремчук рассказал, чем Боснии и Герцеговине удалось удивить Украину.
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