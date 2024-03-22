Яремчук рассказал, чем Боснии и Герцеговине удалось удивить Украину

Главный герой поединка против Боснии и Герцеговины Роман Яремчук поделился мыслями о полуфинальной игре плей-офф отбора на Евро-2024.

По словам форварда сборной Украины, переломить игру удалось благодаря тому, что команда верила в это.

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"Я думаю, в первую очередь удалось спасти игру благодаря тому, что мы команда, верили до конца. Кто на замене, кто в основном составе - все. Старались нагнетать. Хорошо то, еще хорошо заканчивается. Сложный матч, боснийцы тянули время в конце... Слава богу, что так все завершилось", - сказал Роман.

Также футболист рассказал, чем соперник смог удивить "желто-голубых".

"Босния удивила компактностью, они хорошо оборонялись, выбегали в контратаки, Джеко цеплялся за мячи, было сложно на первых минутах, плюс им помогали болельщики".

Напоследок Роман высказался о модели игры в два нападающих, которую сборная Украины применяет довольно редко.

"Игра в два форварда? Я в клубе играю так, я себя чувствую как рыба в воде с этой системой. Мне легче играть, когда рядом есть такой футболист, как Артем, но схему выбирает тренер", - резюмировал Яремчук.

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