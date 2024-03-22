iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Яремчук рассказал, чем Боснии и Герцеговине удалось удивить Украину

Соперник "желто-голубых" действовал очень компактно в обороне.
Сегодня, 13:59

Главный герой поединка против Боснии и Герцеговины Роман Яремчук поделился мыслями о полуфинальной игре плей-офф отбора на Евро-2024.

По словам форварда сборной Украины, переломить игру удалось благодаря тому, что команда верила в это.

Читай также: Яремчук вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной Украины в истории

"Я думаю, в первую очередь удалось спасти игру благодаря тому, что мы команда, верили до конца. Кто на замене, кто в основном составе - все. Старались нагнетать. Хорошо то, еще хорошо заканчивается. Сложный матч, боснийцы тянули время в конце... Слава богу, что так все завершилось", - сказал Роман.

Также футболист рассказал, чем соперник смог удивить "желто-голубых".

"Босния удивила компактностью, они хорошо оборонялись, выбегали в контратаки, Джеко цеплялся за мячи, было сложно на первых минутах, плюс им помогали болельщики".

Напоследок Роман высказался о модели игры в два нападающих, которую сборная Украины применяет довольно редко.

"Игра в два форварда? Я в клубе играю так, я себя чувствую как рыба в воде с этой системой. Мне легче играть, когда рядом есть такой футболист, как Артем, но схему выбирает тренер", - резюмировал Яремчук.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Босния и Герцеговина Роман Яремчук

Статьи по теме

"Могли бы доказать преимущество раньше": Конопля прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной "Могли бы доказать преимущество раньше": Конопля прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной
"Мы едем побеждать": Нападающий сборной Исландии поделился ожиданиями от игры с Украиной "Мы едем побеждать": Нападающий сборной Исландии поделился ожиданиями от игры с Украиной
"Не знаю, что произошло": Центрбек Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение от Украины "Не знаю, что произошло": Центрбек Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение от Украины
"Хочет на Евро": Жирона оценила победный гол Довбика в матче за сборную Украины "Хочет на Евро": Жирона оценила победный гол Довбика в матче за сборную Украины
Помочь журналистам

Видео

Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202414:44
"Хочет на Евро": Жирона оценила победный гол Довбика в матче за сборную Украины
Европа14:42
Тренер ПСЖ зарабатывает в 3.5 раза больше, чем любой другой наставник в Лиге 1
Евро-202413:59
Яремчук рассказал, чем Боснии и Герцеговине удалось удивить Украину
Бокс13:58
Экс-чемпион оценил, как рассечение Фьюри может сказаться на его бое с Усиком
Бокс13:29
Украинец Шевадзуцкий может заменить травмированного Чарра в бою с Пулевым
Евро-202413:28
"Могли бы доказать преимущество раньше": Конопля прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной
Евро-202412:59
"Мы едем побеждать": Нападающий сборной Исландии поделился ожиданиями от игры с Украиной
Бокс12:51
"Отличная тренировка": Фьюри показал, как отец помогает ему готовиться к бою с Усиком
Другие страны12:24
"Мой телефон упал": Жена Роналду попала в забавную ситуацию, катаясь на велосипеде
Европа11:59
Реал нацелился на лидера Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK