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FC 24: в футбольный симулятор добавили гимн Украины

Разработчики порадовали украинских игроков.
Сегодня, 13:20
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

В пятницу, 29 сентября, официально выходит новая часть футбольного симулятора - EA SPORTS FС 24.

До полного выхода любители футбола имели возможность получить ранний доступ, чтобы первыми прочувствовать игру.

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Как стало известно, в Ultimate Team добавили гимн Украины.

Также игроки могут услышать гимн Украины перед матчами сборных.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля вошел в сотню лучших в футбольном симуляторе EA FC 24.

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