FC 24: ФК Ричмонд и Тэд Лассо удалены из игры
Любимцы из сериала больше не доступны в футбольном симуляторе.
Футбольный симулятор FC 24 убрал футбольный клуб и героев из сериала Тед Лассо.
Разработчики игры не стали добавлять в новый симулятор FC 24 Ричмонд - вымышленный клуб из сериала Тед Лассо, прототипом которого называют Кристал Пэлэс.
Отметим, что в FIFA 23 игроки имели возможность, не только играть за клуб, но и пользоваться карточками Теда Лассо и Борода. Сейчас они пропали из Ultimate Team.
В FIFA 23 за Ричмонд можно было играть в большинстве режимах, включая карьеру.
Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля вошел в сотню лучших в футбольном симуляторе EA FC 24.
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