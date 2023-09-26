FC 24: ФК Ричмонд и Тэд Лассо удалены из игры

Любимцы из сериала больше не доступны в футбольном симуляторе.

Футбольный симулятор FC 24 убрал футбольный клуб и героев из сериала Тед Лассо.

Разработчики игры не стали добавлять в новый симулятор FC 24 Ричмонд - вымышленный клуб из сериала Тед Лассо, прототипом которого называют Кристал Пэлэс.

Отметим, что в FIFA 23 игроки имели возможность, не только играть за клуб, но и пользоваться карточками Теда Лассо и Борода. Сейчас они пропали из Ultimate Team.

В FIFA 23 за Ричмонд можно было играть в большинстве режимах, включая карьеру.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля вошел в сотню лучших в футбольном симуляторе EA FC 24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!