Игрок Ливерпуля вошел в сотню лучших в футбольном симуляторе EA FC 24
Португалец весело проводит свободное время.
Нападающий Ливерпуля Диогу Жота получил эксклюзивный ранний доступ к новой игре от EA - FC 24.
Официальный релиз футбольного симулятора запланирован на 29 сентября, однако португалец уже во всю рубится с другими пользователями.
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Жоте удалось за сутки смог войти в сотню лучших игроков по прибыли за сыгранные матчи, заработав чуть более 20 тысяч монет.
Напомним, в текущем сезоне на счету футболиста Ливерпуля один гол в пяти матчах АПЛ.
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