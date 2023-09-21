Игрок Ливерпуля вошел в сотню лучших в футбольном симуляторе EA FC 24

Нападающий Ливерпуля Диогу Жота получил эксклюзивный ранний доступ к новой игре от EA - FC 24.

Официальный релиз футбольного симулятора запланирован на 29 сентября, однако португалец уже во всю рубится с другими пользователями.

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Жоте удалось за сутки смог войти в сотню лучших игроков по прибыли за сыгранные матчи, заработав чуть более 20 тысяч монет.

Напомним, в текущем сезоне на счету футболиста Ливерпуля один гол в пяти матчах АПЛ.

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