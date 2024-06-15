Выход в четверку лучших и голевые достижения Довбика: EA FC 24 спрогнозировала результат Украины на Евро

Легендарный футбольный симулятор показал, на что способны "сине-желтые" в виртуальном мире.

Уже в понедельник, 17 июня, сборная Украины по футболу проведет свой стартовый матч на Евро-2024 против Румынии. Наши парни на бумаге имеют неплохие шансы не только на победу над "трехцветными", но и на выход из группы.

При этом, дабы немного успокоить себя и узнать, что же скажет компьютер, редакция ISPORT решила провести симуляцию чемпионата Европы в EA FC 24, узнав, как же завершат турнир "сине-желтые".

Обозначим сразу, что мы взяли сборную Украины в том виде, что она была в режиме EURO-2024, лишь немного "похимичив" со скамейкой запасных.

Перейдем ближе к симуляции успехов наших футболистов на турнире. Начали мы, конечно, не сильно удачно, уступив в упорной борьбе Румынии. Правда, мы смогли реабилитироваться победой над Словакией, а вот с бельгийцами нас снова ждала неудача.

В итоге, Украина заняла третье место и сумела все же выйти в плей-офф, где ее ожидало серьезное испытание в лице действующих обладателей трофея.

К счастью, столь тяжелое испытание завершилось нашим триумфом после 120 минут упорной борьбы, однако в четвертьфинале придется снова попотеть.

И снова "сине-желтые" показали свою силу и рвение, обыграв хозяев турнира, после чего наш будущий оппонент не смотрелся таким грозным.

На бумаге наши шансы были примерно равны, особенно учитывая предыдущие игры в плей-офф, однако рвение Швейцарии оказалось сильнее, ввиду чего Украина покинула турнир на стадии полуфинала.

Однако, грустить не стоит, ведь игра предсказала для нас невероятно высокую позицию на турнире, что явно достойно гордости за команду.

При этом, наш форвард Артем Довбик по итогу стал лучшим бомбардиром Евро-2024, забив шесть голов!

На этом мы не остановились и провели еще несколько симуляций. Украина в них показывает разные результаты, в одной из симуляций наша команда заняла третье место и уже не смогла выйти в плей-офф, в другой "сине-желтые" повторили свой успех, дойдя до полуфинала!

Однажды Украина выиграла свою группу, а в турнирной сетке ей попались Венгрия в 1/8, Польша в 1/4 и опять же Швейцария в полуфинале. В этот раз в решающий матч выйти смогли, но проиграли Франции.

Следует отметить интересную закономерность. Почти в каждой симуляции польский нападающий Кароль Свидерски забивает очень много голов и входит в ТОП бомбардирского списка.

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