iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Выход в четверку лучших и голевые достижения Довбика: EA FC 24 спрогнозировала результат Украины на Евро

Легендарный футбольный симулятор показал, на что способны "сине-желтые" в виртуальном мире.
Сегодня, 10:07
Сборная Украины по футболу / Getty Images
Сборная Украины по футболу / Getty Images

Уже в понедельник, 17 июня, сборная Украины по футболу проведет свой стартовый матч на Евро-2024 против Румынии. Наши парни на бумаге имеют неплохие шансы не только на победу над "трехцветными", но и на выход из группы.

При этом, дабы немного успокоить себя и узнать, что же скажет компьютер, редакция ISPORT решила провести симуляцию чемпионата Европы в EA FC 24, узнав, как же завершат турнир "сине-желтые".

Обозначим сразу, что мы взяли сборную Украины в том виде, что она была в режиме EURO-2024, лишь немного "похимичив" со скамейкой запасных.

Перейдем ближе к симуляции успехов наших футболистов на турнире. Начали мы, конечно, не сильно удачно, уступив в упорной борьбе Румынии. Правда, мы смогли реабилитироваться победой над Словакией, а вот с бельгийцами нас снова ждала неудача.

В итоге, Украина заняла третье место и сумела все же выйти в плей-офф, где ее ожидало серьезное испытание в лице действующих обладателей трофея.

К счастью, столь тяжелое испытание завершилось нашим триумфом после 120 минут упорной борьбы, однако в четвертьфинале придется снова попотеть.

И снова "сине-желтые" показали свою силу и рвение, обыграв хозяев турнира, после чего наш будущий оппонент не смотрелся таким грозным.

На бумаге наши шансы были примерно равны, особенно учитывая предыдущие игры в плей-офф, однако рвение Швейцарии оказалось сильнее, ввиду чего Украина покинула турнир на стадии полуфинала.

Однако, грустить не стоит, ведь игра предсказала для нас невероятно высокую позицию на турнире, что явно достойно гордости за команду.

При этом, наш форвард Артем Довбик по итогу стал лучшим бомбардиром Евро-2024, забив шесть голов!

На этом мы не остановились и провели еще несколько симуляций. Украина в них показывает разные результаты, в одной из симуляций наша команда заняла третье место и уже не смогла выйти в плей-офф, в другой "сине-желтые" повторили свой успех, дойдя до полуфинала!

Однажды Украина выиграла свою группу, а в турнирной сетке ей попались Венгрия в 1/8, Польша в 1/4 и опять же Швейцария в полуфинале. В этот раз в решающий матч выйти смогли, но проиграли Франции.

Следует отметить интересную закономерность. Почти в каждой симуляции польский нападающий Кароль Свидерски забивает очень много голов и входит в ТОП бомбардирского списка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины EA FC 24

Статьи по теме

Известна бригада арбитров на матч Румыния - Украина Известна бригада арбитров на матч Румыния - Украина
Румыния - Украина: прогноз на матч Евро-2024 Румыния - Украина: прогноз на матч Евро-2024
Игроки сборной Украины приняли участие в фотосессии накануне чемпионата Европы-2024 Игроки сборной Украины приняли участие в фотосессии накануне чемпионата Европы-2024
"Все соперники очень крепкие": Ребров - о стартовом матче Евро-2024 против Румынии "Все соперники очень крепкие": Ребров - о стартовом матче Евро-2024 против Румынии
Помочь журналистам

Видео

Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы
Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Другие страны22:56
Игрок сборной Бразилии ответил Роналдиньо, который говорил, что не будет смотреть их матчи
Евро-202422:36
Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы
Евро-202422:18
Испания - Хорватия: Видео голов и обзор матча Евро-2024
Формула 122:10
"Слишком мало": Ферстаппен считает снижение веса болида в 2026 году недостаточным
Евро-202421:59
Италия - Албания: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202421:44
Ямаль: Я счастлив победить и дебютировать на Евро-2024
НБА21:22
"Ничего не кончено": Кроос поддержал команду, которая пытается вырвать чемпионство в Финале НБА
Евро-202421:08
Италия и Албания, которые закроют второй игровой день Евро-2024, определились с составами
Евро-202421:00
Испания разгромила Хорватию в стартовом матче Евро-2024
Евро-202420:46
Зинченко: Футбол сборных очень выровнялся. Многие команды показывают хорошую игру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK