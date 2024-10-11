Украина - Грузия: обзор и результат матча Лиги наций 11.10.2024

В пятницу, 11 октября, сборная Украины условно дома принимала сборную Грузию в рамках третьего тура Лиги наций.

Матч начался с очень напряженной борьбы в центре, которая в итоге закончилась опасным штрафным в сторону ворот Трубина. В ответной атаке подобный штрафной заслужила и Украина, однако из-за проблем с прожектором игра была остановлена примерно на семь минут.

После возобновления матча команды вновь сосредоточились на борьбе, однако с явным преимуществом хозяев. Однаок реализовать преимущество удалось лишь на 35-й минуте - Мудрик вышел на ударную позицию и открыл счет ударом в ближний угол.

До свистка на перерыв обе команды предприняли по несколько атак, обменявшись парой ударов, которые сложно назвать опасными.

А вот второй тайм начался с двух очень опасных моментов. Сначала Микаутадзе пробил с убойной позиции, но попал в сетку с обратной стороны, а затем Мудрик был близок к дублю, но уверенно сыграл Мамардашвили.

В целом обе команды играли в довольно смелый футбол, но создать реальную опасность у ворот друг друга никак не удавалось. Стоит отметить, что градус борьбы был очень высоким, что видно по количеству карточек и фолов.

Ближе к финалу у грузин открылось второе дыхание, и они прижали украинцев к своим воротам, и на 88-й минуте гости сумели все же забить, но к счастью для Украины, был офсайд. В итоге подопечные Реброва сумели удержать счет и добыть первую победу в текущем розыгрыше Лиги наций.

Статистика первого тайма матча Украина - Грузия третьего тура Лиги наций

Украина - Грузия 1:0

Голы: Мудрик, 35

Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 0.68

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 12 - 13

Удары в створ: 2 - 4

Фолы: 11 - 9

Украина: Трубин - Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля - Калюжный (Крыськив, 90+1), Мудрик (Назаренко, 85), Судаков (Сваток, 90+1), Шапаренко, Гуцуляк (Зубков, 75) - Довбик (Яремчук, 75).

Грузия: Мамардашвили - Двали, Кашия, Какабадзе - Гвелесиани (Зивзивадзе, 82), Лочошвили (Шенгелия, 59), Чакветадзе, Китейшвили, Кочорашвили (Давиташвили, 71), - Кварацхелия, Микаутадзе.

Предупреждения: Матвиенко, 29, Калюжный, 45+5, Конопля, 76, Таловеров, 79 - Кашия, 11, Двали, 39, Кочорашвили, 63, Шенгелия, 69

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