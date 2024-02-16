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Один из величайших бойцов MMA обвинил Мбаппе в своем отказе от любимого дела

Теперь Даниэлю Кормье придется искать себе новое развлечение.
Вчера, 21:48
Килиан Мбаппе и Даниэль Кормье / Getty Images
Килиан Мбаппе и Даниэль Кормье / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объявил, что он никогда больше не будет играть в любимую фанатами футбольную игру.

В своем посте в социальных сетях DC упомянул своего друга Шейна, который, очевидно, одолел его в EA FC 24, прежде чем баг с Килианом Мбаппе вынудил его покончить с игрой.

"Мне пришлось удалить мою любимую игру. Глюк с Мбаппе наконец-то достал меня! Я даже позвонил в EA (Electronic Arts, разработчик симулятора), и они сказали мне, что то, что делает мой приятель, будет трудно остановить. Ну, Шейн, ты победил! Теперь мы больше не играем", - написал боец.

Однако никто так и не понял, что же именно имел в виду Даниэль. В результате некоторые из 1,4 миллиона подписчиков Кормье поспешили отметить, что в EA FC 24 нет бага, связанного с нападающим ПСЖ и сборной Франции, который покинет французский клуб в конце сезона.

Один фанат написал: "Это похоже на проблему с навыками, братан". Другой спросил: "Что это за глюк, о котором ты говоришь, DC?". Еще один настоял: "Бро, здесь нет никаких проблем с Мбаппе. Ну же, DC".

Ранее спортивный директор INEOS прокомментировал потенциальный переход Килиана Мбаппе в Манчестер Юнайтед - француз может достаться "красным дьяволам" бесплатно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ММА UFC Даниэль Кормье ПСЖ Килиан Мбаппе EA FC EA FC 24

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