Один из величайших бойцов MMA обвинил Мбаппе в своем отказе от любимого дела

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объявил, что он никогда больше не будет играть в любимую фанатами футбольную игру.

В своем посте в социальных сетях DC упомянул своего друга Шейна, который, очевидно, одолел его в EA FC 24, прежде чем баг с Килианом Мбаппе вынудил его покончить с игрой.

"Мне пришлось удалить мою любимую игру. Глюк с Мбаппе наконец-то достал меня! Я даже позвонил в EA (Electronic Arts, разработчик симулятора), и они сказали мне, что то, что делает мой приятель, будет трудно остановить. Ну, Шейн, ты победил! Теперь мы больше не играем", - написал боец.

I had to retire my favorite game! The Mbappe glitch finally got me! I even called EA and they told me what my buddy was doing would be tough to stop. Well Shane you win! Now we aren’t playing anymore. @treecrew1 pic.twitter.com/kxl2oHotE5