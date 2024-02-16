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Директор INEOS прокомментировал потенциальный переход Мбаппе в Манчестер Юнайтед

Сейчас будет очень много кандидатов на нападающего сборной Франции.
Сегодня, 20:07
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Спортивный директор INEOS сэр Дэйв Брэйлсфорд поделился мнением о том, стоит ли ждать Килиана Мбаппе в Манчестер Юнайтед.

Французский форвард сообщил ПСЖ, что намерен покинуть команду будущим летом. Однако Брэйлсфорд считает, что на уме у игрока сборной Франции лишь один клуб - и это не манкунианцы.

"Я думаю, что он очень хочет перейти в мадридский Реал", - цитирует Брэйлсфорда Manchester Evening News.

Несколькими днями ранее АПЛ и Футбольная ассоциация Англии одобрили покупку сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций Манчестер Юнайтед.

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После того, как сделка будет официально подтверждена, INEOS, которой владеет Рэтклифф, будет заниматься спортивной составляющей манчестерского клуба.

Одним из главных кадровых решений компании будет назначение нового спортивного директора, которым должен стать Дэн Эшворт из Ньюкасла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе

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