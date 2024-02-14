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Манчестер Юнайтед определился с главной кандидатурой на место спортивного директора

Вскоре "красные дьяволы" должны будут связаться с клубом, в котором работает специалист, чтобы обсудить его переход.
Сегодня, 14:00
Дэн Эшворт / Getty Images
Дэн Эшворт / Getty Images

Манчестер Юнайтед считает Дэна Эшворта, спортивного директора Ньюкасла, главным кандидатом на аналогичную роль на Олд Траффорд, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Telegraph.

Слухи об этом вызывают обеспокоенность у руководства "сорок", которое уже готовится к возможному уходу 52-летнего специалиста. Считается, что это станет огромным ударом по их амбициям разбить так называемую "большую шестерку" АПЛ.

Имя Эшворта регулярно находилось в списке тех, кто может занять должность спортивного директора манкунианцев после того, как будет одобрена сделка по приобретению сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций клуба.

Эта сделка уже была ратифицирована АПЛ, но ожидает одобрения Футбольной ассоциации. После этого INEOS возьмет на себя полный контроль над футбольной стороной бизнеса у семьи Глейзеров, которая остается основным акционером "красных дьяволов".

По информации источника, Манчестер Юнайтед еще не связывался с Ньюкаслом насчет Эшворта. Руководство "черно-белых" хочет получить от Эшворта заверения в том, что он намерен остаться в клубе на долгий срок.

Дэн Эшворт стал спортивным директором Ньюкасла в конце мая 2022 года. До этого он три года проработал техническим директором Брайтона, а также пять лет в должности директора по развитию в сборной Англии.

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