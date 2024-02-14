АПЛ одобрила сделку между Манчестер Юнайтед и Рэтклиффом

Теперь осталось лишь получить одобрение от Футбольной ассоциации Англии.

Английская Премьер-лига одобрила сделку между сэром Джимом Рэтклиффом и Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sports.

По информации источника, для окончательного завершения сделки стороны должны получить одобрение от Футбольной ассоциации.

Британский миллиардер собирается приобрести 25% акций "красных дьяволов" за 238 миллионов фунтов. Напомним, что Рэтклифф договорился с владельцами Манчестер Юнайтед семьей Глейзеров о приобретении миноритарной части акций клуба в декабре 2023 года.

Читай также: Гвардиола: Де Брюйне - как хорошее вино, он становится только лучше

Изначально дедлайн оформления сделки истекал в полночь 14 февраля, однако он был продлен до 17 февраля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!