iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола: Де Брюйне - как хорошее вино, он становится только лучше

Бельгийский хавбек заслужил похвалу от тренера за свои выступления после возвращения в игру.
Сегодня, 11:59
Пеп Гвардиола и Кевин Де Брюйне / Getty Images
Пеп Гвардиола и Кевин Де Брюйне / Getty Images

Манчестер Сити сделал заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв на выезде Копенгаген со счетом 3:1 в рамках 1/8 финала турнира.

После матча главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола выразил свое восхищение Кевином Де Брюйне - 32-летний бельгиец оформил гол + два ассиста.

"Кевин Де Брюйне становится лучше, как хорошее вино! Возможно, он Брунелло ди Монтальчиино или Сассикайя. Он вернулся очень свежим не только телом, а еще и разумом. Его вклад всегда особенный, Кевин особенный", - цитирует испанца Фабрицио Романо.

Вернувшись после травмы, Кевин Де Брюйне принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и семь результативных передач.

Читай также: Футбол сегодня: Лацио - Бавария, ПСЖ - Реал Сосьедад, Болонья - Фиорентина, матчи азиатской Лиги чемпионов

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом редакции того, как пройдет стадия 1/8 финала Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити одержал комфортную выездную победу над Копенгагеном Манчестер Сити одержал комфортную выездную победу над Копенгагеном
Гвардиола: Все в Ман Сити верят, что нам по силам выиграть Лигу чемпионов снова Гвардиола: Все в Ман Сити верят, что нам по силам выиграть Лигу чемпионов снова
Ворскла подписала экс-игрока молодежной сборной Франции Ворскла подписала экс-игрока молодежной сборной Франции
Помочь журналистам

Видео

Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов
Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдет мужская индивидуальная гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина14:24
Ворскла подписала экс-игрока молодежной сборной Франции
ММА14:15
Бои без правил: расписание боев и турниров
Олимпийские виды14:02
Чемпионат Европы по борьбе: "украинское дерби" у девушек
Европа14:00
Манчестер Юнайтед определился с главной кандидатурой на место спортивного директора
ММА13:54
"Вперед, чемпион": Роналду поддержал бойца UFC в преддверии защиты титула
Киберспорт13:46
Европейский RMR-турнир. Группа А: Faze и VP легко прошли первый раунд, NaVi стартуют матчем против испанцев
Футбол13:34
Сын Бекхэма поставил в одно сравнение ЛеБрона и пилота МакЛарен
Киберспорт13:30
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Европа13:19
Ньюкасл присоединился к борьбе за одноклубника Малиновского
ММА13:18
Бывший тренер Хабиба высказался о возможном возвращении бойца в ММА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK