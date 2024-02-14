Гвардиола: Де Брюйне - как хорошее вино, он становится только лучше

Бельгийский хавбек заслужил похвалу от тренера за свои выступления после возвращения в игру.

Манчестер Сити сделал заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв на выезде Копенгаген со счетом 3:1 в рамках 1/8 финала турнира.

После матча главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола выразил свое восхищение Кевином Де Брюйне - 32-летний бельгиец оформил гол + два ассиста.

"Кевин Де Брюйне становится лучше, как хорошее вино! Возможно, он Брунелло ди Монтальчиино или Сассикайя. Он вернулся очень свежим не только телом, а еще и разумом. Его вклад всегда особенный, Кевин особенный", - цитирует испанца Фабрицио Романо.

Вернувшись после травмы, Кевин Де Брюйне принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и семь результативных передач.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом редакции того, как пройдет стадия 1/8 финала Лиги чемпионов.

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