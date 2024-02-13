Проблемные Наполи и Барселона, украинцы пройдут в четвертьфинал: прогнозы на плей-офф Лиги чемпионов

Уже во вторник, 13 февраля, вернется та, кого все так долго ждали - Лига чемпионов.

Главный еврокубковый турнир Старого Света начнет свой путь по плей-офф, начиная с 1/8 финала. И так как со следующего сезона нас ждут изменения в Лиге чемпионов, этот плей-офф станет последним в старом формате соревнования.

Пары стадии 1/8 финала, с которой стартует плей-офф, получились достаточно интересными и многообещающими. А потому ISPORT решил спрогнозировать то, в каком ключе пройдут эти противостояния и кто же выйдет из них победителем.

Порту - Арсенал

Будущая дуэль португальцев и англичан не имеет ярко выраженного фаворита.

Обе команды идут на третьем месте в своих чемпионатах, много забивают, мало пропускают, в последнее время находятся в отличной форме.

Еще на групповом этапе Порту создал достаточно проблем Барселоне, комфортно выиграл оба матча с Шахтером. Но небольшое преимущество будет все же на стороне Арсенала.

Источник: Getty Images

Какими бы классными не были "драконы", опыт и уровень АПЛ сейчас они не перебьют. Подопечные Микеля Артеты набрали отличный ход, который на себе недавно прочувствовали Ливерпуль с Вест Хэмом.

А потому стоит ожидать еще одного забега испанского наставника вокруг поля Эмирейтс по окончанию второго матча.

Прогноз: безапелляционная победа Арсенала в обоих встречах и проход в четвертьфинал.

Наполи - Барселона

Очень жаль, что эти две команды встретились сейчас, а не год назад, когда они были в куда лучших кондициях.

Наполи после расставания с Лучано Спаллетти продолжает штормить, и назначение Вальтера Маццарри ситуацию никак не исправило.

У Барселоны проблемы похожи на итальянские, но их масштаб куда больше. Это привело к тому, что Хави Эрнандес не выдержал и объявил о своем уходе по окончанию нынешнего сезона.

Источник: Getty Images

Спрогнозировать исход данного противостояния очень сложно, потому что обе команды выступают крайне нестабильно. У партенопейцев будет долгожданное возвращение Виктора Осимхена с Кубка африканских наций, у каталонцев же огромные проблемы с травмами.

В последнее время оборона "сине-гранатовых" дает свободу нападению соперника, так что можно ожидать голы в исполнении расстроенного Осимхена, который проиграл финал КАН.

Однако общий средний уровень игроков Барселоны будет повыше уровня игроков Наполи. Готовимся к тяжелым матчам и не менее тяжелого прохода Барселоны.

Прогноз: Барселона выстрадает победу и пройдет дальше по сумме двух матчей.

ПСЖ - Реал Сосьедад

Французы продолжают жить в своем мире под названием Лига 1, который из года в год мешает им достичь высот в Лиге чемпионов. А тут еще и проблемы с травмами игроков.

Но куда больше травмы ударили по Реал Сосьедаду, который не сможет рассчитывать на пятерых исполнителей. К тому же, висит вопрос по Микелю Оярсабалю, который из-за проблем с коленом пропустил два последних матча.

И если осенью сан-себастьянцы стали одним из главных открытий группового этапа, то сейчас они сильно сдали: ни одной победы при трех ничейных результатах в последних четырех играх, в которых они ни разу не забили.

У парижан в этом плане полный порядок: семь побед из восьми возможных со старта 2024 года, а последний раз без гола они уходили с поля еще в конце сентября.

И не стоит забывать о факторе Килиана Мбаппе, который в потенциально своем последнем сезоне в ПСЖ захочет все же добыть с командой заветный трофей.

Источник: Getty Images

Учитывая все вышесказанное, осмелимся предположить, что дальше пройдет ПСЖ - для Сосьедада сейчас будет важнее внутренняя арена, где ему еще предстоит бороться за зону еврокубков.

Прогноз: уверенная победа ПСЖ в двухматчевом противостоянии.

Интер - Атлетико

Судьба свела две очень близкие сердцу Диего Симеоне команды уже на стадии 1/8 финала.

Конечно, Атлетико для него более родной коллектив, ведь он работает здесь уже 11(!) лет. Но дальше пройдет команда, в которую он перебрался как раз из Мадрида во время карьеры игрока.

Прямо сейчас Интер банально сильнее Атлетико, он стабильнее и не испытывает тех же проблем, что и "матрасники", которые после практически идеального января заметно забуксовали в феврале, не выиграв ни одной игры из трех проведенных.

Источник: Getty Images

На самом деле, причина довольно проста: игроки Атлетико устали. У команды очень загруженный график, который руководство Ла Лиги "любезно" отказалось разгрузить некоторыми переносами. А тут еще и лучший бомбардир команды в лице Альваро Мораты травмировался и пропустит три недели.

И как же на контрасте здесь играет форма "нерадзурри", которые просто олимпийским бегом стремятся к своему двадцатому чемпионскому титулу. И ведет их за собой капитан Лаутаро Мартинес, который с запасом является лучшим бомбардиром Серии А.

Так что стоит готовиться к не самым увлекательным матчам и Интеру в 1/4 финала.

Прогноз: "черно-синяя" любовь Диего Симеоне окажется сильнее "красно-белой".

ПСВ - Боруссия Дортмунд

Завершив 2023 год ужасной серией из двух поражений и четырех ничьих в шести матчах, в 2024 году Боруссия словно проснулась новой командой.

Особенно ярко в составе "шмелей" смотрится Никлас Фуллькруг, у которого 5+2 в последних четырех играх. Также в хорошей форме находится Дониелл Мален, который добавил четыре гола за этот же отрезок.

Источник: Getty Images

Что же касается ПСВ, то здесь все немного иначе. Команда Петера Боша здорово провела осенне-зимнюю часть 2023 года, не пустив в плей-офф Лиги чемпионов Ланс и Севилью. Но старт нового года выдался не самым успешным.

Победы сменяются потерей очков, к тому же команда вылетела из национального кубка от Фейеноорда на довольно ранней стадии. Но при этом в чемпионате ПСВ по-прежнему остается непобежденным, имея 10-очковый отрыв от второго места.

Конечно, ПСВ может зацепить победу на своем поле, не зря они считаются фаворитами в первом матче, который пройдет в Нидерландах. Но есть ощущение, что в противостоянии победит все же набравшая ход дортмундская Боруссия за счет тандема Фуллькруг-Мален.

Прогноз: выражаясь баскетбольной терминологией, Боруссия перекидает ПСВ, забив больше голов на Сигнал Идуна Парк.

Лацио - Бавария

Еще прошлой осенью никто бы и сомневаться не стал в безоговорочной победе Баварии. Но время идет и расклады временами меняются (хоть и не кардинальным образом).

Осенью Лацио был меланхоличен, Маурицио Сарри не мог подобрать нужные настройки. К концу года эта ситуация немного изменилась в лучшую сторону. Сомнения вызывают лишь результаты до последнего матча против Кальяри, когда римляне проиграли Аталанте и Интеру, также расписав скучнейшие нули с Наполи.

У Баварии же в целом серьезные проблемы как у единого коллектива, о чем после разгрома от Байера заявил Томас Мюллер.

Томас Тухель не справляется с этой командой и все выглядит так, словно руководство клуба выстрелило себе в колено, уволив год назад Юлиана Нагельсманна - это решение глупо выглядело тогда, абсолютно глупо выглядит сейчас.

Источник: Getty Images

При этом "ротен" не избавлены от проблемы с травмами: против Лацио не сыграют Гнабри, Коман, Дэвис, Лаймер и менее важные игроки. У итальянцев таких проблем нет.

Но у игроков Баварии куда больше еврокубкового опыта, который должен сыграть свою роль. Да и Лацио не выглядит грозным соперником, который на все 100% воспользуется трудностями соперника.

Прогноз: Бавария пройдет дальше и отсрочит появление еще большего количества шуток про Харри Кейна и отсутствие трофеев в Мюнхене.

Копенгаген - Манчестер Сити

Вторая дуэль Копенгагена и Манчестера или жребий мечты для Пепа Гвардиолы.

Датчане организовали настоящую сенсацию, выиграв у Манчестер Юнайтед со счетом 4:3 на групповом этапе, после чего вышли вместе с Баварией в плей-офф. Но на этом их сказка подойдет к концу.

Глупо отрицать превосходство "горожан", которое просто колоссально. Даже потеряв на 2,5 месяца Эрлинга Холанда, англичане умудрились выиграть 9 из 10 матчей, еще раз сыграв вничью. А ведь норвежец уже успел вернуться.

Источник: Getty Images

Не стоит забывать, что вернулся не только Холанд, но и Кевин Де Брюйне, чей камбек вызвал "страх" у Юргена Клоппа, который в шуточной манере призвал закрыть АПЛ, ведь все уже решено.

Чего можно ожидать от этого противостояния? Разве что огромного количества голов и возможного закрытия всех вопросов еще в первой игре.

Прогноз: Манчестер Сити спокойно разберется с Копенгагеном в первом матче, чтобы в ответной встрече выпустить резерв.

РБ Лейпциг - Реал Мадрид

Карло Анчелотти уже доказал, что он умеет справляться с трудностями, которые сваливаются на него одна за другой.

Многие предрекали сложный сезон для команды, которая уже на старте потеряла из-за одной и той же проблемы разрыва "крестов" Тибо Куртуа и Эдера Милитао. Затем в их компанию попал еще и Давид Алаба.

Но, несмотря на это, "сливочные" уверенно лидируют в Ла Лиге, а на групповом этапе они набрали максимум очков. Это ли не повод для похвалы.

Источник: Getty Images

В то же самое время у Лейпцига все далеко не так радужно. Команда Марко Розе проиграла три матча чемпионата Германии подряд, после чего по разу выиграла и сыграла вничью. Из-за этой серии она вылетела из зоны Лиги чемпионов.

После взрывного старта сезона внезапно замолчал Хави Симонс, у которого лишь два ассиста в последних одиннадцати матчах. Радует, что Лоис Опенда продолжает забивать и оставлять надежду на интригу.

Интригу добавит еще и отсутствие в первом матче Джуда Беллингема и Антонио Рюдигера, которые травмированы. Так что в домашней игре "быки" могут побороться за победу.

Однако на проход в следующий раунд, наверное, рассчитывать все же не стоит. Реал это Реал, тут слова излишни. Сейчас РБ Лейпциг это не та команда, которая может взять на себя роль Лиона и выбить "королевский клуб" из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Прогноз: Реал традиционно пройдет дальше, Андрей Лунин блестяще отыграет в обоих матчах.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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