В Реале недовольны физическими кондициями Гюлера
Игрок может уйти в аренду.
Реал рассматривает варианты развития хавбека Арды Гюлера. Об этом сообщает издание Relevo.
Клуб из Мадрида обдумывает два возможных пути для 18-летнего турецкого полузащитника. Первый - отдать Гюлера в аренду. Второй вариант - провести дополнительные тренировки в спортзале для набора мышечной массы.
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Есть также возможность оставить Гюлера в команде на следующий сезон, однако, маленькое количество игрового времени может помешать его развитию.
Напомним, что Реал приобрел Гюлера у Фенербахче летом прошлого года за 20 миллионов евро.
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