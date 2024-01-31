Анчелотти выступил с заявлением касаемо игры Гюлера за Реал

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мнением о хавбеке Арде Гюлере.

"Он прогрессирует, с каждым днем становится все лучше физически, привыкает к интенсивности местного футбола. Теперь все в порядке, и у него будут минуты. Но, как я уже сказал, нужно проявить терпение".

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"Я понимаю, что на него оказывается большое давление, потому что вся Турция хочет увидеть его игру за Реал, но мальчику только 18 лет. Его время придет", – сказал итальянец в интервью As.

В текущем сезоне на счету Гюлера всего один матч в рамках Ла Лиги.

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