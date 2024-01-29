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Реал в 2000-м использовал финансовые рычаги для создания "Галактикос"

Мадридцы заработали на данном методе солидную сумму.
Сегодня, 15:18
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Совладелец и экс-глава Mediapro Жауме Рурес заявил, что Реал использовал финансовые рычаги в начале 2000-х.

"Знаменитые рычаги Барселоны заключаются в том, чтобы продать ваши активы третьим лицам. Реал тоже это делал. 

Я знаю это, потому что я участвовал в активации одного из таких рычагов с Флорентино Пересом в 2000 году: в то время речь шла о 15 миллиардах песет... это очень много песет".

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"Это было нечто под названием Sociedad de Derechos, в которое Caja Madrid и Canal Plus вложили эти 15 миллиардов. В течение нескольких лет все права, связанные с мерчендайзингом и так далее, служили для окупаемости инвестиций. Позже это помогло Пересу собрать команду с Зиданом и Павоном", – сказал Рурес в интервью Marca.

Напомним, в 2022-м финансовом году рычаги принесли Барселоне 400 млн евро, что составляет треть от общего дохода.

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