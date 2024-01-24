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Иско рассказал о сложностях выступлений за Реал

Испанец не стал кого-то винить в своих проблемах.
Сегодня, 14:50
Иско / Getty Images
Иско / Getty Images

Хавбек Бетиса Иско поделился воспоминаниями о выступлениях за Реал.

"Никто не был со мной откровенен. При Солари я сыграл один матч в Кубке Испании и получал считанные минуты. Я не знал, хорошо это или плохо, и я сломался.

Я очень виню себя. Но это пришло со временем. В такие моменты начинаешь злиться на всех, и все кажется тебе неправильным".

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"В такой ситуации твоей вины нет ни в чем. Время позволяет понять, что ты сделал, чтобы изменить ситуацию, почему не сделал еще один шаг, почему бросил бороться... Я сломался, и у меня не было моральных сил, чтобы переломить ситуацию, как я делал это прежде.

Я сожалею об этом сильнее всего. Я говорю это сейчас, когда прошло уже много времени, и я снова наслаждаюсь футболом, как ребенок. Но в то время я ссорился со всеми. Я чувствовал себя жертвой, хотя это было не так", – сказал испанец в интервью Movistar.

Напомним, Иско выступал за Реал с 2013-го по 2022-й год. Статистически лучший свой сезон хавбек показал в кампании-2016/17, забив 10 голов и отдав 9 ассистов в 30-ти матчах Ла Лиги.

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