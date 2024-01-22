Моральный дух поднимается: В Барселоне улучшилась атмосфера после победы над Бетисом
Каталонцы постепенно выходят из кризиса.
После триумфа над Бетисом (4:2) моральный дух в раздевалке Барселоны поднялся. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Победа после неудачного выступления против Реала привнесла позитив в атмосферу в команду. Сложно набранные три очка оказали стимулирующее воздействие, вызвав общий подъем духа среди игроков.
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Ранее обсуждалась возможная отставка Хави после поражения в финале Суперкубка Испании от Реала (1:4), однако испанец пока сохраняет свое место.
Напомним, после 21-го тура Ла Лиги Барселона находится на третьем месте, набрав 44 очка, при этом имея матч в запасе.
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