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Моральный дух поднимается: В Барселоне улучшилась атмосфера после победы над Бетисом

Каталонцы постепенно выходят из кризиса.
Сегодня, 17:50
ФК Барселона / Getty Images
ФК Барселона / Getty Images

После триумфа над Бетисом (4:2) моральный дух в раздевалке Барселоны поднялся. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Победа после неудачного выступления против Реала привнесла позитив в атмосферу в команду. Сложно набранные три очка оказали стимулирующее воздействие, вызвав общий подъем духа среди игроков.

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Ранее обсуждалась возможная отставка Хави после поражения в финале Суперкубка Испании от Реала (1:4), однако испанец пока сохраняет свое место.

Напомним, после 21-го тура Ла Лиги Барселона находится на третьем месте, набрав 44 очка, при этом имея матч в запасе. 

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