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Барселона не собирается продавать Баварии своего основного центрбека

Каталонцы считают его ключевым игроком в проекте под руководством Хави Эрнандеса.
Сегодня, 16:57
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Последние несколько месяцев обсуждается потенциальный переход Рональда Араухо в мюнхенскую Баварию, где его хотел бы видеть Томас Тухель.

Однако, по словам спортивного директора Барселоны Деку, "сине-гранатовые" даже не рассматривают возможность продажи 24-летнего уругвайца.

"Бавария хочет Рональда Араухо? Мы не рассматриваем его продажу. Он не продается", - цитирует португальца Фабрицио Романо.

"Он один из ключевых игроков будущего Барселоны. Мы хотим, чтобы он был счастлив, и мы видим это изо дня в день. Здесь нечего обсуждать".

В нынешнем сезоне Рональд Араухо принял участие в 21 матче Барселоны во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол, пять желтых карточек и одно удаление, которое произошло в недавнем финале Суперкубка Испании против Реала (1:4).

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Напомним, что днем ранее Барселона в результативном матче обыграла Бетис благодаря хет-трику неожиданного героя в лице Ферана Торреса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Бавария Мюнхен Рональд Араухо

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