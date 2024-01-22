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Манчестер Юнайтед планирует много заработать на продажах Антони и Санчо

У манкунианцев уже есть план, где взять деньги на новые входящие трансферы.
Сегодня, 15:30
Антони и Джейдон Санчо / Getty Images
Антони и Джейдон Санчо / Getty Images

В последние годы Манчестер Юнайтед отмечается дорогостоящими трансферами, которые оказываются провальными.

Так было с Джейдоном Санчо, на которого потратили 85 миллионов евро, так произошло и с Антони, за которого полтора года назад выложили 95 миллионов.

Теперь же "красные дьяволы" хотят отбить примерно половину затраченных средств. Как сообщает Standart Sport, будущим летом Манчестер Юнайтед планирует продать обоих вингеров.

За каждого из них англичане хотят выручить 50 миллионов фунтов. По информации источника, МЮ работает над продажей игроков в Саудовскую Аравию, чьим клубам уже была предложена возможность приобрести кого-то из данного дуэта.

Футбольный директор Юнайтед Джон Мерто встретился с представителями Саудовской профессиональной лиги и министерства спорта Саудовской Аравии на клубном чемпионате мира в декабре, чтобы наладить связи с надеждой на продажу футболистов будущим летом.

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При этом по тому же адресу могут последовать и Каземиро с Рафаэлем Вараном, на которых не особо рассчитывает главный тренер МЮ Эрик тен Хаг.

Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Баварией об аренде форварда, который не против провести в Англии вторую часть сезона.

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