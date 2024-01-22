Защитник Атлетико продолжит карьеру в Вильярреале

Футболист постарается вернуть себе прошлогоднюю форму, так и не став своим в команде Диего Симеоне.

Левый защитник Атлетико Хави Галан в ближайшее время перейдет в Вильярреал.

Как сообщает Marca, клубы договорились об арендном соглашении по 29-летнему испанцу, который проведет в "желтой субмарине" остаток нынешнего сезона.

При этом также сообщается, что не исключен вариант с полноценным трансфером игрока, который так и не прижился на Метрополитано.

Галан переехал в Мадрид лишь прошлым летом, когда "кольчонерос" заплатили за него Сельте 5 миллионов евро. Однако после того, как он был одним из лучших фулбеков Ла Лиги в прошлом сезоне, в нынешнем он проиграл конкуренцию как Самуэлю Лино, так и Родриго Рикельме.

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На счету Хави Галана всего несколько выходов в стартовом составе в девяти матчах сезона-2023/24. В сумме он отыграл 263 минуты, успев за это время отличиться одной результативной передачей.

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