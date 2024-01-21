Стали известны условия перехода форварда Ювентуса в Атлетико

Кин близок к уходу из стана туринцев.

Форвард Ювентуса Мойзе Кин хочет присоединиться к Атлетико в ближайшие дни, отклонив предложения от Севильи, Ренна, Фиорентины и Монцы.

"Матрасники" рассматривают возможность аренды 23-летнего итальянца на полгода с оплатой от 300 до 400 тысяч евро, полностью покрывая его зарплату.

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Однако успешность перехода зависит от решения по трансферу Анхеля Корреа в Аль-Иттихад, по которому стороны пока не достигли соглашения.

В текущем сезоне Кин провел 12 матчей за "старую синьору" в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

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