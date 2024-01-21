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Бетис - Барселона 2:4: обзор матча и результат игры 21.01.2024

Каталонцы чуть не потеряли важные очки.
Сегодня, 21:29
Бетис - Барселона / Getty Images
Бетис - Барселона / Getty Images

В воскресенье, 21 января, в рамках 21-го тура Ла Лиги Бетис принимал Барселону. Игра завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Каталонцы вышли вперед в середине тайма благодаря удачной комбинации, которую успешно реализовал нападающий Ферран Торрес. Испанец покойно отправил мяч в пустые ворота.

В начале второго тайма все тот же Торрес снова отличился голом, но далее у каталонцев наступила "черная полоса".

Бетис всего в течение четырех минут дважды поразил ворота Барселоны. Дублем отличился хавбек Иско.

Однако, для каталонцы не все было потеряно, ведь на последних минутах игры Жоау Феликс забил победный мяч, но еще спустя мгновенье Торрес отличился очередным голом.

Статистика матча Бетис - Барселона 21-го тура Ла Лиги

Бетис - Барселона 2:4
Голы: Иско, 56, 59 - Торрес, 21, 48, 90+2, Феликс, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.19 - 2.54
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 14 - 10
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 12 - 8

Бетис: Руй Силва, Бельерин, Папастатопулос, Песселья, Абнер, Иско, Рока, Кардозо (Альтимира, 73), Луис Энрике, Диао (Фекир, 46), Виллиан Жозе (Иглесиас, 46).

Барселона: Пенья, Кунде, Араухо, Кубарси (Жоау Феликс, 81), Бальде, Гюндоган, де Йонг, Педри (Лопес, 71), Ферран Торрес, Ямаль, Левандовски (Роке, 63).

Предупреждения: де Йонг (57), Абнер (72).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона бетис Ла Лига

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