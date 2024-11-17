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Один из лидеров ПСЖ высказался о том, когда планирует завершить карьеру

У Усмана Дембеле есть четкое представление об этом процессе.
Сегодня, 14:33
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Вингер французского ПСЖ Усман Дембеле неожиданно заговорил о завершении карьеры.

По словам 27-летнего француза, он планирует закончить с футболом через 7 лет.

"Я хочу завершить с футболом в 34 года. После этого хочу заняться бизнесом, который связан с недвижимостью. Инвестировать в африканские страны и Францию" - заявил Дембеле в интервью изданию L'equipe.

Напомним, ранее сообщалось, что "новый Месси" занялся инвестициями в нефтяную сферу .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Усман Дембеле

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