Один из лидеров ПСЖ высказался о том, когда планирует завершить карьеру
У Усмана Дембеле есть четкое представление об этом процессе.
Вингер французского ПСЖ Усман Дембеле неожиданно заговорил о завершении карьеры.
По словам 27-летнего француза, он планирует закончить с футболом через 7 лет.
"Я хочу завершить с футболом в 34 года. После этого хочу заняться бизнесом, который связан с недвижимостью. Инвестировать в африканские страны и Францию" - заявил Дембеле в интервью изданию L'equipe.
Напомним, ранее сообщалось, что "новый Месси" занялся инвестициями в нефтяную сферу .
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