Мбаппе наблюдает за матчем сборной Франции по телевизору

Форвард Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе проводит этот вечер за просмотром футбольного матча.

Напомним, что сегодня в рамках 6-го раунда Лиги наций играют Италия и Франция, но Килиан не был вызван в сборную.

Дешам пытался оправдать невызов Мбаппе спортивными причинами, однако все отговорки специалиста звучали неубедительно.

При этом сам Килиан сейчас болеет за свою национальную команду, смотря матч по ТВ. Об этом форвард рассказал в своем Инстаграме.

Джерело: instagram.com/stories/k.mbappe

На момент написания заметки подопечные Дешама ведут в счете 1:3.

Ранее также Холанд отличился уже шестым хет-триком в этом году.

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