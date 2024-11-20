Ряд топ-клубов Европы интересуется лидером проблемного французского клуба

Французский Лион установил ценник на своего лидера в связи с финансовыми проблемами.

Как сообщает издание FootMercato, Райан Шерки может покинуть клуб в ближайшее время. Сумма, за которую "львы" готовы продать француза колеблется в размере от 30 до 50 миллионов евро.

В услугах Шерки заинтересованы Ливерпуль, ПСЖ и Байер. "Красные" делали запрос о приобретении атакующего полузащитника еще летом этого года, но тогда отказались от этой идеи.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 7 матчей в Лиге 1, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что Лион могут понизить в классе, но позже владелец клуба заверил, что этого не произойдет .

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