Владелец именитого французского клуба высказался о вероятном понижении в классе из-за финансовых проблем

Джон Текстор не допустит попадания Лиона во второй дивизион.

Президент и владелец французского Лиона Джон Текстор высказался о сенсационных новостях относительно вероятного понижения в классе из-за финансовых трудностей.

Американский бизнесмен заверил, что не допустит вылета «львов» во второй дивизион.

"Нет шансов, что мы вылетим. Я знаю, что мы в сложной ситуации. Я предпочитаю систему АПЛ, которая по-разному наказывает клубы.

У нас есть ресурсы, которые выходят далеко за пределы клуба. Даже если мы провалим все наши глобальные инициативы на 700 миллионов евро, наши инвесторы не допустят ситуации, при которой мы покинем Лигу 1", - сказал Текстор.

Отметим, сейчас Лион занимает пятое место, имея 18 очков.

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