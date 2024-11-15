Многократный чемпион Франции получил предварительное понижение во второй дивизион

Лион рискует автоматически вылететь из Лиги 1, если не решит свои финансовые проблемы.

Французский Лион будет понижен в классе независимо от результатов в конце сезона из-за финансовой ситуации клуба.

Как сообщает L'Équipe, такое решение было принято контролирующим органом, отвечающим за мониторинг счетов профессиональных футбольных клубов во Франции DNCG.

Для именитого клуба из-за его финансовых проблем была предварительно принята мера пресечения в виде понижения во второй дивизион.

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Кроме того, на Лион был наложен запрет на подписание новых игроков во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что финансовые убытки клуба превышают 500 миллионов евро.

Напомним, что Лион является семикратным чемпионом Франции, выиграв семь титулов подряд в период с 2002 по 2008 год.

В нынешнем сезоне "ткачи" после 11 сыгранных матчей занимают пятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 18 очков. Также команда выступает в Лиге Европы.

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