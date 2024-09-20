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Середняк Лиги 1 повторил рекорд почти 100-летней давности

Ницца забила Сент-Этьенну 6 голов за первый тайм.
Сегодня, 22:59
Ницца / Getty Images
Ницца / Getty Images

В рамках 5-го тура Лиги 1 Ницца встречается с Сент-Этьенном.

«Орлы» забили в течение первой 45-минутки шесть голов. Мячами отметились Мохамед Али-Шо, Танги Ндомбеле, Юссуфа Мукоко и Эван Гессан. В свои ворота также забил Дилан Батубинсика.

Ницца стала первым с 1937 года клубом Лиги 1, который забил шесть мячей в одном тайме. Тогда это сделал Лион.

На момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет - 6:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ницца Лига 1

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