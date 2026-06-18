Умер главный тренер французского Бреста

Ушел из жизни главный тренер французского Бреста Эрик Руа.

Французский специалист скончался в возрасте 58 лет, а на протяжении последних трех с половиной лет боролся с раком поджелудочной железы.

О трагическом событии сообщила пресс-служба Бреста.

Также о смерти Руа высказалась его семья.

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"С глубоким сожалением сообщаем о смерти нашего отца и мужа. Последние три с половиной года папа боролся с раком поджелудочной железы. Все это время он продолжал жить с силой, которая до сих пор нас поражает, благодаря любви своей семьи, футболу, работе и страсти, которая никогда его не покидала.

То, чего он достиг за последние годы, навсегда останется для нас исключительным. Пройти через это испытание, одновременно ведя клуб, команду и такую сильную историю, многое говорит о том, каким человеком он был.

Папа был невероятно доброжелательным, чутким, порядочным и честным. Он умел поддерживать, делиться знаниями, вдохновлять других, превосходить себя и становиться лучшей версией самих себя. В нем были требовательность, справедливость и человечность.

Болельщикам Бреста мы хотим сказать спасибо. Ваш прием, поддержка, преданность и любовь глубоко его тронули. Эта сила сопровождала его гораздо больше, чем вы можете себе представить", - написала семья тренера в Instagram.

Руа возглавлял Брест с января 2023 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством впервые в истории вышла в еврокубки, заняв третье место в чемпионате Франции и сыграв в Лиге чемпионов. В 2024 году он был признан лучшим тренером Лиги 1 по версии своих коллег.

Напомним, что в сезоне-2025/26 Брест финишировал на 12-й позиции в турнирной таблице французского высшего дивизиона.

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