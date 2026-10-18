"Рад, что смог помочь команде": Забарный оценил свой гол в матче со Страсбуром

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный высказался о своем забитом мяче и победе над Страсбуром в матче седьмого тура Лиги 1.

Накануне в поединке чемпионата Франции украинец отличился на 77-й минуте при минимальном преимуществе соперника в счете и положил начало камбеку своей команды, которая в итоге выиграла 3:1.

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"Мы знали, что будет тяжело, и готовились к этому. Мы снова продемонстрировали наш характер. Мы пропустили гол, но не перестали играть. Мы создавали моменты, продолжали гнуть свою линию, и самое главное - мы не сдавались.

Мой гол? Я рад, что смог отличиться и помочь команде. Безусловно, это приятный момент для меня, и я надеюсь, что так будет и дальше", - приводит слова Забарного официальный сайт ПСЖ.

Отметим, что этот гол для Забарного стал первым результативным действием за ПСЖ в этом сезоне. Всего украинский защитник провел в текущей кампании четыре матча в составе парижан.

Источник видео: MEGOGO

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