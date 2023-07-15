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Холанд в модной пижаме и автор легендарного "Receba" сыграли вместе в новую EA FC 24

Норвежец уничтожил именитого блогера.
Сегодня, 15:23
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд стал новым лицом игры от EA Sports FC 24.

Норвежец посетил новый ивент, посвященный анонсу игры. Также на него были приглашены разные звезды футбола и блогеры, в том числе и бразилец Ираном Феррейра, автор известной фразы: "Receba!"

Футболист и тиктокер решили схлестнутся в очной битве на джойстиках в новой игре.

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Результат был шокирующим, ведь Холанд просто разнес в пух и прах своего оппонента со счетом 7:2.

Бразилец сумел ответить лишь одним голом в концовке, отпраздновав в своем фирменном стиле, что смотрелось весьма комично.

Напомним, релиз футбольного симулятора EA Sports FC 24 запланирован на 29 сентября 2023 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд EA FC

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