Холанд в модной пижаме и автор легендарного "Receba" сыграли вместе в новую EA FC 24
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд стал новым лицом игры от EA Sports FC 24.
Норвежец посетил новый ивент, посвященный анонсу игры. Также на него были приглашены разные звезды футбола и блогеры, в том числе и бразилец Ираном Феррейра, автор известной фразы: "Receba!"
Футболист и тиктокер решили схлестнутся в очной битве на джойстиках в новой игре.
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Результат был шокирующим, ведь Холанд просто разнес в пух и прах своего оппонента со счетом 7:2.
Бразилец сумел ответить лишь одним голом в концовке, отпраздновав в своем фирменном стиле, что смотрелось весьма комично.
@ErlingHaaland beats @luvadepedreiro 7-2….with all of his goals scored in game by himself 😂— 𝙁𝙐𝙏𝙒𝙄𝙕 (@FUTWIZ) July 13, 2023
We did get a Siuuuuu RECEBA moment though
Unreal 😁#FC24 #SponsoredByEA pic.twitter.com/Ctnj8oUOvm
Напомним, релиз футбольного симулятора EA Sports FC 24 запланирован на 29 сентября 2023 года.
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