"Делал невероятные вещи": Холанд высказался по поводу Мбаппе

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд поделился мнением по поводу игры игрока Реала Килиана Мбаппе.

Норвежец оценил выступление нападающего за ПСЖ и задался вопросом по поводу игры французского клуба.

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"У меня возникает один вопрос: "Будет ли ПСЖ слабее в этом сезоне без Килиана?". Мбаппе делал невероятные вещи в этой команде. Конечно, они скучают за ним и его не хватает.

Посмотрите на его достижения – он многого добился. Посмотрите, что он сделал для своей команды. Теперь французскому клубу надо строить новую эру с новыми футболистами. Это великий клуб. Против них всегда тяжело играть", - приводит слова футболиста Footmercato.

Отметим, что ПСЖ сыграет с Манчестер в рамках седьмого тура Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 января 2025 года.

Напомним, Холанду грозит тюремное заключение за неуплату мизерного штрафа.

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