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Холанду грозит тюремное заключение за неуплату мизерного штрафа

Норвежский бомбардир провинился в Швейцарии, но может легко выйти из неприятной ситуации.
Сегодня, 09:45
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

У нападающего Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинга Холанда возникли проблемы с законом.

Как сообщает Blick, 24-летнему футболисту грозит один день тюремного заключения в Швейцарии, где с 2023 года проживает его отец.

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Отмечается, что норвежский форвард не оплатил штраф в размере 60 швейцарских франков (64,37 евро), назначенный ему 25 октября в кантоне Во, и во время следующего визита в эту страну может быть взят под стражу.

Тем не менее, Холанд сможет легко выйти из этой неприятной ситуации. Чтобы избежать полноценного наказания, в случае задержания ему будет достаточно просто оплатить сумму штрафа.

Ранее сообщалось, что Холанд определился с будущим на фоне слухов о переходе в чемпионат Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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