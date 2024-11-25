Холанду грозит тюремное заключение за неуплату мизерного штрафа
У нападающего Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинга Холанда возникли проблемы с законом.
Как сообщает Blick, 24-летнему футболисту грозит один день тюремного заключения в Швейцарии, где с 2023 года проживает его отец.
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Отмечается, что норвежский форвард не оплатил штраф в размере 60 швейцарских франков (64,37 евро), назначенный ему 25 октября в кантоне Во, и во время следующего визита в эту страну может быть взят под стражу.
Тем не менее, Холанд сможет легко выйти из этой неприятной ситуации. Чтобы избежать полноценного наказания, в случае задержания ему будет достаточно просто оплатить сумму штрафа.
Ранее сообщалось, что Холанд определился с будущим на фоне слухов о переходе в чемпионат Испании.
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