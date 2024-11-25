Perfect World Shanghai Major 2024: расписание и результаты турнира
ISPORT рассказывает о формате главного турнира по Counter-Strike 2, и календарь матчей турнира.
В китайском городе Шанхай с 30 ноября по 15 декабря состоится главный турнир полугодия по Counter-Strike 2 – Perfect World Shanghai Major 2024.
На турнире будут представлены два украинских клуба и всего восемь игроков с украинским паспортом.
Формат
Стадия открытия (30 ноября – 3 декабря)
- 16 команд играют по швейцарской системе
- Первые матчи в формате победы на одной карте (Bo1)
- Матчи на вылет или за проход дальше к победам на двух картах (Bo3)
- 8 лучших команд проходят к основной стадии
- 8 других команд вылетают
Основная стадия (5-8 декабря)
- 16 команд играют по швейцарской системе
- Первые матчи в формате победы на одной карте (Bo1)
- Матчи на вылет или за проход дальше к победам на двух картах (Bo3)
- 8 лучших команд проходят в плей-офф
- 8 других команд вылетают
Плей-офф (12-15 декабря)
- Сетка Single-Elimination
- Все матчи к победам на двух картах (Bo3)
Расписание и результаты матчей
Стадия открытия
*время проведения матчей определится позже
1-й раунд, 30 ноября
- FURIA - GamerLegion
- Virtus.pro - MIBR
- Liquid - Cloud9
- Complexity - FlyQuest
- BIG - Passion UA
- fnatic - Wildcard
- The MongolZ - Rare Atom
- paiN - Imperial
Онлайн-трансляция матчей Perfect World Shanghai Major 2024
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