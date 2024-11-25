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Perfect World Shanghai Major 2024: расписание и результаты турнира

ISPORT рассказывает о формате главного турнира по Counter-Strike 2, и календарь матчей турнира.
Сегодня, 20:07
HLTV
HLTV

В китайском городе Шанхай с 30 ноября по 15 декабря состоится главный турнир полугодия по Counter-Strike 2 – Perfect World Shanghai Major 2024.

На турнире будут представлены два украинских клуба и всего восемь игроков с украинским паспортом.

Формат

Стадия открытия (30 ноября – 3 декабря)

  • 16 команд играют по швейцарской системе
  • Первые матчи в формате победы на одной карте (Bo1)
  • Матчи на вылет или за проход дальше к победам на двух картах (Bo3)
  • 8 лучших команд проходят к основной стадии
  • 8 других команд вылетают

Основная стадия (5-8 декабря)

  • 16 команд играют по швейцарской системе
  • Первые матчи в формате победы на одной карте (Bo1)
  • Матчи на вылет или за проход дальше к победам на двух картах (Bo3)
  • 8 лучших команд проходят в плей-офф
  • 8 других команд вылетают

Плей-офф (12-15 декабря)

  • Сетка Single-Elimination
  • Все матчи к победам на двух картах (Bo3)

Расписание и результаты матчей

Стадия открытия
*время проведения матчей определится позже

1-й раунд, 30 ноября

  • FURIA - GamerLegion
  • Virtus.pro - MIBR
  • Liquid - Cloud9
  • Complexity - FlyQuest
  • BIG - Passion UA
  • fnatic - Wildcard
  • The MongolZ - Rare Atom
  • paiN - Imperial

Онлайн-трансляция матчей Perfect World Shanghai Major 2024

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike CS2

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