Perfect World Shanghai Major 2024: расписание и результаты турнира

ISPORT рассказывает о формате главного турнира по Counter-Strike 2, и календарь матчей турнира.

В китайском городе Шанхай с 30 ноября по 15 декабря состоится главный турнир полугодия по Counter-Strike 2 – Perfect World Shanghai Major 2024.

На турнире будут представлены два украинских клуба и всего восемь игроков с украинским паспортом.

Формат

Стадия открытия (30 ноября – 3 декабря)

16 команд играют по швейцарской системе

Первые матчи в формате победы на одной карте (Bo1)

Матчи на вылет или за проход дальше к победам на двух картах (Bo3)

8 лучших команд проходят к основной стадии

8 других команд вылетают

Основная стадия (5-8 декабря)

16 команд играют по швейцарской системе

Первые матчи в формате победы на одной карте (Bo1)

Матчи на вылет или за проход дальше к победам на двух картах (Bo3)

8 лучших команд проходят в плей-офф

8 других команд вылетают

Плей-офф (12-15 декабря)

Сетка Single-Elimination

Все матчи к победам на двух картах (Bo3)

Расписание и результаты матчей

Стадия открытия

*время проведения матчей определится позже

1-й раунд, 30 ноября

FURIA - GamerLegion

Virtus.pro - MIBR

Liquid - Cloud9

Complexity - FlyQuest

BIG - Passion UA

fnatic - Wildcard

The MongolZ - Rare Atom

paiN - Imperial

Онлайн-трансляция матчей Perfect World Shanghai Major 2024



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