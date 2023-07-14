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Впервые за последние 20 лет в новом футбольном симуляторе от EA Sports не будет русского языка

В дополнение к этому игроки, проживающие на территории страны-террористки, не смогут приобрести игру.
Сегодня, 10:57
Джуд Беллингем / ea.com
Джуд Беллингем / ea.com

В конце сентября увидит свет новый футбольный симулятор от Electronic Arts под названием FC 24.

Вместе с прекращением сотрудничества с ФИФА, разработчик прекратил одну традицию. Впервые за последние 20 лет в игре не будет русского языка ни в качестве комментирования матча, ни в плане локализации.

Об этом можно узнать, зайдя на страницу игры в Steam.

Источник: steamcommunity.com

К сожалению, украинский язык также не будет представлен в игре, но его там никогда и не было.

Стоит отметить, что сама игра не будет продаваться тем, кто проживает на территории страны 404 - для них страница с игрой в магазине попросту недоступна.

Согласно с официальным сайтом EA, в новом симуляторе будут представлены более 19 тысяч футболистов, 700 команд, 30 лиг мира и не менее 100 стадионов.

Также отмечается, что разработчики сохранили партнерские отношения с АПЛ, Ла Лигой, Серией А, Бундеслигой и другими лигами.

Напомним,  что после тизера симулятора фанаты высмеяли его обложку, на которой некоторые игроки выглядели не лучшим образом.

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