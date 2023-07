"Это же Си Джей из GTA!": фанаты высмеяли обложку нового футбольного симулятора от EA Sports

В понедельник, 10 июня, Electronic Arts опубликовали обложку своего первого в отрыве от ФИФА футбольного симулятора под названием EA FC 24.

Не всем поклонникам компьютерной игры про футбол понравилось то, что они увидели. Так, то, как изобразили Роналдиньо, сравнили с главным героем GTA San Andreas Си Джеем.

Лицо и улыбка Пеле кому-то напомнили бывшего рестлера, а ныне звезду Голливуда Дуэйна "Скалу" Джонсона.

Про внешность представительницы женского футбола можно промолчать. Так же, как и про Зинедина Зидана.

New Ea sports fc 24 game looks decent

Zidane sur la cover de Ea Sports Fc

Кто-то считает, что подобная графика больше подошла бы Play Station 2, которая увидела свет более 20 лет назад.

What in the PS2 are some of the faces on the EA Sports FC 24 cover

А во вторник, 11 июля, уже появился трейлер, который показал много чего интересного.

Например, экс-форвард Ливерпуля и Кристал Пэлас Кристиан Бентеке заметил, что в трейлере он почему-то одного роста с экс-форвардом Наполи Лоренцо Инсинье. При этом в жизни бельгиец практически на 30 см выше итальянца.

Но Бентеке не растерялся и опубликовал обновленную версию себя.

Christian Benteke made himself taller on EA Sports FC after appearing the same height as Lorenzo Insigne 😂🎮



🇧🇪 Benteke’s height: 6’3”

🇮🇹 Insigne’s height: 5’4”



Maybe the Italian forward was stood on a step… 😅 pic.twitter.com/KuIcgsJ6yp — SPORTbible (@sportbible) July 11, 2023

К тому же, EA Sports стали авторами спойлера. Дело в том, что Байер до сих пор не представил свою новую домашнюю форму. Зато фанаты уже могут узнать, как она будет выглядеть, благодаря трейлеру.

Bayer Leverkusen haven't unveiled their home shirt for next season yet, but you can see it in the EA Sports FC 24 trailer!

Напомним, что релиз футбольного симулятора EA Sports FC 24 запланирован на 29 сентября 2023 года. Не стоит забывать, что в данной игре появятся и украинские клубы в лице Динамо и Шахтера.