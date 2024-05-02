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"Люди в этом спорте умирают": Хэйни - о допинге Гарсии

Американец в недоумении от поступка звездного соотечественника.
Сегодня, 08:34
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хэйни прокомментировал положительный допинг-тест Райана Гарсии.

По словам американца, его соотечественник должен принести извинения.

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"Мы узнали об этой ситуации не так давно, и нам очень жаль, что Райан обманул и проявил неуважение как к фанатам, так и к боксу, проведя грязный бой. Я всегда был сторонником чистых боев, и этот случай является примером. Райан должен извиниться перед фанатами, и, судя по его недавнему твиту, он все еще считает это шуткой.

Мы ставим свою жизнь на карту, чтобы развлекать людей и зарабатывать на жизнь. Мы не играем в бокс.

Это выставляет бой в совершенно другом свете. Люди в этом спорте умирают. Это не шутки", - приводит слова Хэйни ESPN.

Напомним, в допинг-тестах Гарсии был найден остарин, который считается запрещенным препаратом.

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