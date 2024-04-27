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Райан Гарсия сделал сенсационное заявление по поводу сексуальной ориентации Дэвиса

"Кинг рай" открыл секрет своего бывшего оппонента.
Сегодня, 11:05
Джервонта Дэвис - Райан Гарсия / Getty Images
Джервонта Дэвис - Райан Гарсия / Getty Images

Американский боксер Райан Гарсия высказался по поводу своего бывшего соперника Джервонты Дэвиса.

По словам спортсмена, его соотечественник является представителем меньшинства.

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"Джервонта - гей. Это нормально. Он может драться. Геи могут драться, все в порядке", - написал Гарсия.

Ранее Дэвис сообщил, что Мейвезера держать в заложниках.

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