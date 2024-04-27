Райан Гарсия сделал сенсационное заявление по поводу сексуальной ориентации Дэвиса
"Кинг рай" открыл секрет своего бывшего оппонента.
Американский боксер Райан Гарсия высказался по поводу своего бывшего соперника Джервонты Дэвиса.
По словам спортсмена, его соотечественник является представителем меньшинства.
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"Джервонта - гей. Это нормально. Он может драться. Геи могут драться, все в порядке", - написал Гарсия.
Gervonta Gay— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 26, 2024
That’s okay
He can fight
Gays can fight all good
Ранее Дэвис сообщил, что Мейвезера держать в заложниках.
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