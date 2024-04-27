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Дэвис: Мейвезер в долгах и его держат в заложниках

Американец рассказал, что легенда бокса не может уехать из ОАЭ.
Сегодня, 09:05
Флойд Мейвезер и Джервонта Дэвис / Getty Images
Флойд Мейвезер и Джервонта Дэвис / Getty Images

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис сообщил, что у его бывшего наставника Флойда Мейвезара огромные проблемы.

По словам боксера, Флойд задолжал крупную сумму и сейчас находится в Дубае, где находится в заложниках.

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"Он в Дубае и не может уехать, потому что взял деньги у других людей. Он взял эти деньги и не сделал то, за что ему заплатили, чертов ненавистник.

Он должен вернуть людям эти деньги. Если я вру, скажите Мейвезеру, чтобы вышел сейчас в эфир. Он застрял там", - приводит слова Дэвиса talkSPORT.

Напомним, Мейвезер довольно долгое время был в промоутером Дэвиса, но в последнее время они поругались.

Ранее Стивенсон назвал самого ненавистного боксера.

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