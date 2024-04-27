Дэвис: Мейвезер в долгах и его держат в заложниках
Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис сообщил, что у его бывшего наставника Флойда Мейвезара огромные проблемы.
По словам боксера, Флойд задолжал крупную сумму и сейчас находится в Дубае, где находится в заложниках.
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"Он в Дубае и не может уехать, потому что взял деньги у других людей. Он взял эти деньги и не сделал то, за что ему заплатили, чертов ненавистник.
Он должен вернуть людям эти деньги. Если я вру, скажите Мейвезеру, чтобы вышел сейчас в эфир. Он застрял там", - приводит слова Дэвиса talkSPORT.
Напомним, Мейвезер довольно долгое время был в промоутером Дэвиса, но в последнее время они поругались.
Ранее Стивенсон назвал самого ненавистного боксера.
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