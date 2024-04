Стивенсон назвал самого ненавистного боксера

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон поделился мнением по поводу рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии популярного издания The Ring.

Американец не попал в десятку лучших, в результате чего он заявил, что его недолюбливают.

"Возможно, я самый ненавистный боец в боксе.

Я единственный боец, которого они могут выбросить из рейтинга P4P, когда он стал чемпионом мира в трех весовых категориях в 26 лет, лол", - написал Стивенсон.

I might be the most hated fighter in the sport.. I’m the only fighter they could take out the p4p ranking while becoming 3 division World Champion at 26 years old lol