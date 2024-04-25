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Стивенсон назвал самого ненавистного боксера

Американец возмутился новым рейтингом от The Ring.
Сегодня, 09:40
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон поделился мнением по поводу рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии популярного издания The Ring.

Американец не попал в десятку лучших, в результате чего он заявил, что его недолюбливают.

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"Возможно, я самый ненавистный боец в боксе. 

Я единственный боец, которого они могут выбросить из рейтинга P4P, когда он стал чемпионом мира в трех весовых категориях в 26 лет, лол", - написал Стивенсон.

Ранее сообщалось, что Хэйни покинул топ-10 рейтинга P4P от The Ring.

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