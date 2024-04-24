Хэйни покинул топ-10 рейтинга P4P от The Ring

Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтин лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Лидером списка является Теренс Кроуфорд, на втором месте идет Наоя Иноуэ, а тройку лидеров замыкает украинец Александр Усик.

Топ-10 покинул чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни (31-1, 15 КО). Американец 20 апреля проиграл Райану Гарсии решением судей.

В топ-10 дебютировал японец Дзунто Накатани.

Рейтинг P4P по версии The Ring:

Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Александр Усик Сауль Альварес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Эррол Спенс Джервонта Дэвис Джесси Родригес Дзунто Накатани

Ранее отец Хэйни сделал важное заявление о планах сына после первого поражения в карьере.

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