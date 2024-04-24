Хэйни покинул топ-10 рейтинга P4P от The Ring
Американец впервые проиграл в карьере.
Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтин лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Лидером списка является Теренс Кроуфорд, на втором месте идет Наоя Иноуэ, а тройку лидеров замыкает украинец Александр Усик.
Топ-10 покинул чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни (31-1, 15 КО). Американец 20 апреля проиграл Райану Гарсии решением судей.
В топ-10 дебютировал японец Дзунто Накатани.
Рейтинг P4P по версии The Ring:
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Сауль Альварес
- Артур Бетербиев
- Дмитрий Бивол
- Эррол Спенс
- Джервонта Дэвис
- Джесси Родригес
- Дзунто Накатани
Ранее отец Хэйни сделал важное заявление о планах сына после первого поражения в карьере.
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