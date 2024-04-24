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Хэйни покинул топ-10 рейтинга P4P от The Ring

Американец впервые проиграл в карьере.
Сегодня, 18:29
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтин лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Лидером списка является Теренс Кроуфорд, на втором месте идет Наоя Иноуэ, а тройку лидеров замыкает украинец Александр Усик.

Топ-10 покинул чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни (31-1, 15 КО). Американец 20 апреля проиграл Райану Гарсии решением судей.

В топ-10 дебютировал японец Дзунто Накатани.

Рейтинг P4P по версии The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Иноуэ
  3. Александр Усик
  4. Сауль Альварес
  5. Артур Бетербиев
  6. Дмитрий Бивол
  7. Эррол Спенс
  8. Джервонта Дэвис
  9. Джесси Родригес
  10. Дзунто Накатани

Ранее отец Хэйни сделал важное заявление о планах сына после первого поражения в карьере.

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