Райан Гарсия признался, кто посоветовал ему не делать вес перед боем с Хэйни
Американец воспользовался поддержкой легенды бокса.
Американский боксер Райан Гарсия высказался по поводу победы над Девином Хэйни.
По словам Гарсии, Флойд Мейвезер посоветовал ему провалить весогонку перед боем.
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"Флойд сказал мне выйти с перевесом больше 1,4 кг. Он сказал мне поиметь Билла Хэйни", - написал Гарсия.
Напомним, Райан победил Девина решением большинства судей.
Ранее Девин признался, почему проиграл Райану Гарсии.
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