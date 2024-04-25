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Райан Гарсия признался, кто посоветовал ему не делать вес перед боем с Хэйни

Американец воспользовался поддержкой легенды бокса.
Сегодня, 11:20
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Американский боксер Райан Гарсия высказался по поводу победы над Девином Хэйни.

По словам Гарсии, Флойд Мейвезер посоветовал ему провалить весогонку перед боем.

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"Флойд сказал мне выйти с перевесом больше 1,4 кг. Он сказал мне поиметь Билла Хэйни", - написал Гарсия.

 

Напомним, Райан победил Девина решением большинства судей.

Ранее Девин признался, почему проиграл Райану Гарсии.

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