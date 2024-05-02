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Боруссия Д - ПСЖ 1:0 видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Команда, которая выйдет в финал, определится в ответной игре.
Сегодня, 07:24
Боруссия Дортмунд - ПСЖ / Getty Images
Боруссия Дортмунд - ПСЖ / Getty Images

В рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд на своем поле принимала ПСЖ.

Судьбу поединка решил один гол, который был забит в первом тайме. На 36-й минуте Фюллькруг вышел на свободное пространство после передачи партнера и реализовал момент.

Все попытки гостей сравнять счет оказались неудачными.

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Ответная игра команд пройдет во вторник, 7 мая, в Париже.

Видео гола и обзор лучших моментов матча Боруссия Д - ПСЖ:

Боруссия Д - ПСЖ 1:0
Гол: Фюллькруг, 36

Боруссия Д: Кобель - Рьерсон (Вольф, 87), Гуммельс, Шлоттербек, Матсен - Джан, Брандт (Нмеча, 87), Забитцер - Адееми (Ройс, 83), Фюллькруг (Мукоко, 90), Санчо.

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Эрнандес (Бералдо, 36), Мендеш - Заир-Эмери, Феррейра, Руис - Дембеле, Мбаппе, Баркола.

Предупреждения: Шлоттербек

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Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

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