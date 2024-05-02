Боруссия гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон
Благодаря победе "шмелей" Германия получила пятый слот.
Пять немецких клубов примут участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, пишет Фабрицио Романо.
Напомним, в следующем сезоне в главном еврокубковом турнире сойдутся 36 команд вместо 32-х. Две квоты из четырех распределяют между лигами, чьи клубы в предыдущем сезоне показали наилучшие результаты в таблице коэффициентов УЕФА.
Ранее дополнительное место получила Италия, а теперь благодаря победе "шмелей" над ПСЖ, - Германия.
Также возможен сценарий, при котором Германию представят сразу шесть команд. Для этого Боруссии нужно выиграть ЛЧ и остаться в Бундеслиге на пятом месте.
Краткий обзор поединка Боруссия - ПСЖ доступен на нашем сайте.
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