Боруссия гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон

Пять немецких клубов примут участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, в следующем сезоне в главном еврокубковом турнире сойдутся 36 команд вместо 32-х. Две квоты из четырех распределяют между лигами, чьи клубы в предыдущем сезоне показали наилучшие результаты в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее дополнительное место получила Италия, а теперь благодаря победе "шмелей" над ПСЖ, - Германия.

Также возможен сценарий, при котором Германию представят сразу шесть команд. Для этого Боруссии нужно выиграть ЛЧ и остаться в Бундеслиге на пятом месте.

Краткий обзор поединка Боруссия - ПСЖ доступен на нашем сайте.

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