Боруссия - ПСЖ: результат матча 01.05.24

В среду, 1 мая, Боруссия принимала дома ПСЖ в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Трибуны Сигнал Идуна Парка, похоже, сразу погнали хозяев вперед, поскольку в первые 20 минут "шмели" выглядели на голову лучше оппонентов, и даже были близки к голу, но Доннарумма спас. После 20-й минуты игра несколько выровнялась, но моменты продолжала создавать именно Боруссия, и у кипера ПСЖ работы хватало. Однако вскоре гости потеряли Фюллькруга, который метров с 15-ти прошил ворота парижан.

Источник: Getty Images

Под конец тайма Забитцер должен был удваивать преимущество, однако Доннарумма чудом сумел отбить мяч. А вот во втором тайме парижане наконец проснулись, сначала Мбаппе, а потом и Хакими расстреляли обе штанги ворот Кобеля. Затем Руис Почти в упор не попал в ворота головой, и лишь после этого хозяева нашли ответ. Фюллькруг имел несколько крутых шансов, затем моменты не хуже были и у Дембеле, но счет никак не менялся.

Источник: Getty Images

В самом конце матче Терзич пошел в ва-банк, выпустив Марко Ройса, и легенда должен был забивать, но тоже смазал удар практически в упор от ворот. И по итогу матч так и завершился минимальной победой "шмелей".

Статистика матча Боруссия - ПСЖ полуфинала Лиги чемпионов

Боруссия - ПСЖ 1:0

Гол: Фюллькруг, 36

Ожидаемые голы (xG): 1.21 - 1.43

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 12 - 14

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 4 - 3

Фолы: 11 - 6

Боруссия: Кобель - Рюэрсон (Вольфф, 83), Хуммельс, Шлоттербек, Матсен - Забитцер, Джан, Брандт (Нмеча, 87), Санчо, Адейеми (Ройс, 83), Фюллькруг (Мукоко, 90+1).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Эрнандес (Лукас Бералдо, 42), Мендеш - Руис, Витинья, Заир-Эмери - Дембеле, Барколя (Коло-Муани, 65), Мбаппе.

Предупреждения: Матсен, 19, Шлоттербек, 73 - Руис, 53

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